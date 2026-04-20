Землетрясение произошло в российском регионе

Ранее землетрясение произошло на Дальнем Востоке. Подземные толчки зафиксировали в акватории Японского моря в четверг, 16 апреля, около 8 утра по местному времени (около часа ночи мск). Их магнитуда достигала 4,4. Эпицентр явления находился в районе побережья Лазовского района, между населенными пунктами Преображение и Валентин. Очаг залегал на глубине 419,6 километра.