В понедельник в Россию вернулась зима

Часть страны окажется в царстве настоящей зимы. Синоптики прогнозируют понижение температуры и снег.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 100% 761 мм рт. ст. +12°
Зима вернется в Россию 20 апреля 2026
Источник: Мослента

В понедельник, 20 апреля, Чукотку продолжит подмораживать. В Анадыре сегодня ожидается мороз до −9 °С, но выглянет солнце. Камчатка окажется в межсезонье: ожидаются небольшие осадки, температура поднимется чуть выше нуля градусов.

Южные районы Дальнего Востока зальют дожди. При этом в Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке воздух прогреется до +10 °С. В Чите — +7 °С, в Южно-Сахалинске — +6 °С, в Магадане — около нуля градусов.

На севере Сибири удержатся морозы. Холодный арктический воздух остудит Красноярск: там пройдет мокрый снег, температура установится около +2 °С. На холодной волне окажется Томск. В Омске, наоборот, ожидается потепление: сегодня там +16 °С, завтра воздух прогреется до +20 °С.

Урал будет раскачиваться на погодных качелях. В Екатеринбурге в понедельник сохранится температура +13 °С. Завтра столбик термометра опустится, пойдет мокрый снег, а с середины недели вернется тепло. В Уфе — +17 °С, в Оренбурге — +16 °С, в Челябинске — +17 °С.

В северных и северо-западных районах европейской территории России ожидается стабильная погода: туда придет арктический антициклон. В Калининграде — +13 °С, в Великом Новгороде — +12 °С, в Сыктывкаре — +7 °С. К востоку от Москвы весна сменится зимой. В Нижнем Новгороде и Кирове — +2 °С, в Рязани — +4 °С. Местами пройдет снег.

На юге понедельник начнется с ненастья. Самые обильные осадки ожидаются на территории Кавказа. В Ялте сегодня температура составит +16 °С, в Сочи — +14 °С, в Астрахани — +18 °С, во Владикавказе — +11 °С.

В Санкт-Петербурге сохранится солнечная погода, температура дойдет до +10 °С. В Москве ожидается не выше +6 °С, местами выпадут осадки. Геомагнитная ситуация останется неустойчивой.

