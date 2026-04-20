В понедельник в Россию вернулась зима

В северных и северо-западных районах европейской территории России ожидается стабильная погода: туда придет арктический антициклон. В Калининграде — +13 °С, в Великом Новгороде — +12 °С, в Сыктывкаре — +7 °С. К востоку от Москвы весна сменится зимой. В Нижнем Новгороде и Кирове — +2 °С, в Рязани — +4 °С. Местами пройдет снег.