Какие регионы России накрыли снегопады: фото

Граница снежного покрова сдвинулась почти на 700 километров. В стране прошли ледяные дожди и выпал снег.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
В конце выходных в Россию вернулась зимняя погода. В ночь на понедельник, 20 апреля, снег пошел в Нижегородской области, к утру образовался тонкий снежный покров.

Непогода также достигла Рязанскую область. Снегопад прошел в Кирове и Владимире. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Снег настиг северные районы Тульской области. Твердые осадки также зафиксировали прошедшей ночью в Липецке и Тамбове.

Помимо снега, в Россию вернулись ледяные дожди. Охватили Пермский край: прошли на метеостанциях Чермоз и Губаха.

Снег также заметили в Московской области. Шел в Домодедове, Кашире, Дмитрове.

Не обошли стороной снегопады Марий Эл, Мордовию, Пензу и Пермь. Метеоситуация вернулась в зимнее русло в Свердловской области, Омске, Кемерове, Новосибирске и Красноярске.

В Йошкар-Оле и Нижнем Новгороде высота снежного покрова к утру 20 апреля составила сантиметр. В Сергаче легли сугробы высотой 14 сантиметров. В Рязанской области толщина покрова установилась от одного до четырех сантиметров.