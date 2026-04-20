Какие регионы России накрыли снегопады: фото

В конце выходных в Россию вернулась зимняя погода. В ночь на понедельник, 20 апреля, снег пошел в Нижегородской области, к утру образовался тонкий снежный покров.
Непогода также достигла Рязанскую область. Снегопад прошел в Кирове и Владимире. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Снег настиг северные районы Тульской области. Твердые осадки также зафиксировали прошедшей ночью в Липецке и Тамбове.
Снег также заметили в Московской области. Шел в Домодедове, Кашире, Дмитрове.
Не обошли стороной снегопады Марий Эл, Мордовию, Пензу и Пермь. Метеоситуация вернулась в зимнее русло в Свердловской области, Омске, Кемерове, Новосибирске и Красноярске.
В Йошкар-Оле и Нижнем Новгороде высота снежного покрова к утру 20 апреля составила сантиметр. В Сергаче легли сугробы высотой 14 сантиметров. В Рязанской области толщина покрова установилась от одного до четырех сантиметров.