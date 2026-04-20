Синоптики пообещали россиянам дождливую неделю

В начале рабочей недели зона осадков сосредоточится над Средним Поволжьем. К среде, 22 апреля, ненастье угаснет, но к пятнице, 24 апреля, снова вернется. На неделе дневная температура установится от +9 °С до +14 °С. В начале периода ожидается на несколько градусов холоднее. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Пасмурная погода охватит Центральную Россию: ожидаются высокая облачность и осадки. В середине недели прогнозируют передышку, но затем дожди вернутся. Днем температура составит от +5 °С до +10 °С. К среде столбик термометра поднимется на три-четыре градуса.
На погоду Урала повлияет циклонический вихрь — туда придет ненастье. В конце рабочей недели осадки снизят интенсивность, температура пойдет вверх. В начале периода термометр покажет от +10 °С до +15 °С.
Дальний Восток столкнется с погодными качелями. В Приамурье пройдут дожди, днем будет от +8 °С до +13 °С. В Приморье потеплеет от +11 °С до +16 °С.
Северо-Запад в впервые дни недели ждет сухая и теплая погода. В северных районах воздух прогреется от +7 °С до +12 °С, в южных — от +10 °С до +15 °С. Со среды метеоситуация начнет портиться: придут дожди, похолодает в среднем на пять градусов.
Сибирь порадует тепло, особенно — западные районы. Там прогнозируют от +16 °С до +21 °С. На востоке будет прохладнее — от +9 °С до +14 °С.