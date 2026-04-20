Какие регионы Русской равнины на неделе захватит зима

На метеоситуацию в ближайшие дни будут оказывать воздействие две барические системы: скандинавский антициклон и южный циклон. Столкновение усилит похолодание и притянет северные ветры со стороны Баренцева моря. Арктический воздух опустит температуру на Русской равнине ниже климатической нормы на два-пять градусов. В юго-восточных и восточных регионах дожди сменит снег.