Какие регионы Русской равнины на неделе захватит зима

На Русскую равнину перед майскими праздниками придет волна холодов. Температурный режим отправится примерно на три недели назад. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
На метеоситуацию в ближайшие дни будут оказывать воздействие две барические системы: скандинавский антициклон и южный циклон. Столкновение усилит похолодание и притянет северные ветры со стороны Баренцева моря. Арктический воздух опустит температуру на Русской равнине ниже климатической нормы на два-пять градусов. В юго-восточных и восточных регионах дожди сменит снег.
Снег ожидается на востоке Московской области. Выпадет также в Рязани, во Владимире, Костроме и Иванове.
В Нижнем Новгороде сугробы стали образовываться утром 20 апреля. В Кирове белые хлопья полетели еще в минувшие выходные.
На неделе снежные облака пройдут над Средним Поволжьем: запорошит Марий Эл и Чувашию. Усилится снегопад в Волго-Вятском районе.
Снег выпадет на Урале, накроет Пермь и Екатеринбург. Также синоптики не исключили вероятность ледяных дождей. Из-за непогоды ожидается ухудшение ситуации на дорогах.