Какие регионы Русской равнины на неделе захватит зима

Зима и весна будут бороться на Русской равнине всю предстоящую неделю. Ожидается похолодание, которое приведет к выпадению снега.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Зима вернется на Русскую равнину с 20 по 26 апреля 2026
На Русскую равнину перед майскими праздниками придет волна холодов. Температурный режим отправится примерно на три недели назад. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На метеоситуацию в ближайшие дни будут оказывать воздействие две барические системы: скандинавский антициклон и южный циклон. Столкновение усилит похолодание и притянет северные ветры со стороны Баренцева моря. Арктический воздух опустит температуру на Русской равнине ниже климатической нормы на два-пять градусов. В юго-восточных и восточных регионах дожди сменит снег.

Временный снежный покров вновь ляжет в Центральной России. Побелеет в восточных, юго-восточных и северо-восточных районах.

Снег ожидается на востоке Московской области. Выпадет также в Рязани, во Владимире, Костроме и Иванове.

В Нижнем Новгороде сугробы стали образовываться утром 20 апреля. В Кирове белые хлопья полетели еще в минувшие выходные.

На неделе снежные облака пройдут над Средним Поволжьем: запорошит Марий Эл и Чувашию. Усилится снегопад в Волго-Вятском районе.

Снег выпадет на Урале, накроет Пермь и Екатеринбург. Также синоптики не исключили вероятность ледяных дождей. Из-за непогоды ожидается ухудшение ситуации на дорогах.