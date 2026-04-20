В России приближается День Земли 2026 года: когда празднуется

В России день Земли в 2026 году будет отмечаться в среду, 22 апреля. К этому празднику приурочили Всероссийский субботник, который пройдет в предстоящие выходные в 88 регионах страны. Об этом написали на сайте «Национальные проекты».
В этот день обычно высаживают деревья и цветы, очищают леса, городские пляжи и водоемы от мусора. В городах проходят экологические акции, творческие конкурсы и спортивные мероприятия в угоду здоровому образу жизни и бережному отношению к природе.
История праздника уходит корнями в XIX век и связана с именем фермера и биолога Джона Мортона. В 1840 году мужчина переехал в американский штат Небраска и увидел, как массово вырубают деревья для строительства и топлива. Это побудило любителя природы организовать масштабное озеленение. Мужчина провел мероприятие с награждением тех, кто посадит больше всего саженцев.
Идея оказалась удачной, поэтому в 1872 году активность повторили. За один день жители штата высадили около миллиона деревьев.
Новая глава в истории праздника началась в 1970 году. Американский сенатор Гейлорд Нельсон выступил с инициативой провести экологическую акцию, которая привлекла бы внимание к проблемам изменения климата. Инициатива получила широкий отклик: более 20 миллионов человек по всему миру приняли участие в мероприятиях.
Постепенно праздник вышел за пределы одной страны. В 1990 году обрел нынешнее название — Международный день Земли. С тех пор ежегодно отмечается миллионами людей в разных уголках планеты, в том числе в России.