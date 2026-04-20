Ученые раскрыли, затухает ли на Земле геомагнитная активность

Геомагнитная активность постепенно снижается. Последний раз параметры находились в красной зоне в воскресенье.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +9° 0 м/с 61% 762 мм рт. ст. +12°
Геомагнитная активность Земли 20 апреля 2026
Источник: NASA

В понедельник, 20 апреля, в утренние часы индекс геомагнитной активности Кр находился в зеленой зоне. После 09:00 по московскому времени поднялся до четырех баллов и оказался в желтой области. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Согласно прогнозу, сегодня вероятность слабых геомагнитных возмущений на Земле составляет 45%. Магнитные бури могут вернуться с шансом 21%.

Во вторник, 21 апреля, риск событий выше уровня G1 составляет 12%. Вероятность более слабых явлений доходит до 40%.

Ученые сообщили, что геомагнитная активность начала снижаться. В выходные, 18 и 19 апреля, еще наблюдались магнитные бури уровня G1 и G2. Один раз стали причиной полярных сияний, которые пришлись на дневные часы, поэтому наблюдать их не удалось.

В начале рабочей недели редкие всплески останутся. Полная стабилизация геомагнитной обстановки на планете ожидается к середине периода.

Напомним, что причиной возмущений стала крупная корональная дыра, которая образовалась на Солнце еще два месяца назад. За это время несколько раз появлялась на видимой части диска и вызвала магнитные бури.