Ученые раскрыли, затухает ли на Земле геомагнитная активность

В понедельник, 20 апреля, в утренние часы индекс геомагнитной активности Кр находился в зеленой зоне. После 09:00 по московскому времени поднялся до четырех баллов и оказался в желтой области. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Согласно прогнозу, сегодня вероятность слабых геомагнитных возмущений на Земле составляет 45%. Магнитные бури могут вернуться с шансом 21%.
Во вторник, 21 апреля, риск событий выше уровня G1 составляет 12%. Вероятность более слабых явлений доходит до 40%.
Ученые сообщили, что геомагнитная активность начала снижаться. В выходные, 18 и 19 апреля, еще наблюдались магнитные бури уровня G1 и G2. Один раз стали причиной полярных сияний, которые пришлись на дневные часы, поэтому наблюдать их не удалось.
Напомним, что причиной возмущений стала крупная корональная дыра, которая образовалась на Солнце еще два месяца назад. За это время несколько раз появлялась на видимой части диска и вызвала магнитные бури.