Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Японии из-за мощного землетрясения задрожали стены: видео

В стране действует угроза больших волн. Высота может вырасти до трех метров.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail

Подземный толчок зарегистрировали в понедельник, 20 апреля. Событие произошло в 16:53 по местному времени. Об этом сообщили на ресурсе Volcano Discovery.

Эпицентр располагался в 96 километрах от префектуры Ивато и 100 километрах от острова Мияко. Глубина залегания очага составила 18 километров.

Подземные толчки ощутили жители префектур Хоккайдо, Аомори, Иавтэ, Мияги и Фукусима. В зданиях затряслась посуда, попадали мелкие предметы с полок, зашатались люстры и шкафы.

Из-за землетрясения в стране объявили предупреждение об угрозе возникновения цунами. Высота волн уже достигла 80 сантиметров. Ожидается поднятие до трех метров.

После землетрясения магнитудой 7,7 сейсмологи зафиксировали еще шесть афтершоков магнитудой до 5,4. Об этом свидетельствуют сведения Национального метеорологического управления. Риск мощных подземных толчков сохранится в течение недели. Об этом на экстренной пресс-конференции предупредил представитель ведомства.