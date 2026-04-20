В Японии из-за мощного землетрясения задрожали стены: видео

Подземный толчок зарегистрировали в понедельник, 20 апреля. Событие произошло в 16:53 по местному времени. Об этом сообщили на ресурсе Volcano Discovery.
Эпицентр располагался в 96 километрах от префектуры Ивато и 100 километрах от острова Мияко. Глубина залегания очага составила 18 километров.
Подземные толчки ощутили жители префектур Хоккайдо, Аомори, Иавтэ, Мияги и Фукусима. В зданиях затряслась посуда, попадали мелкие предметы с полок, зашатались люстры и шкафы.
После землетрясения магнитудой 7,7 сейсмологи зафиксировали еще шесть афтершоков магнитудой до 5,4. Об этом свидетельствуют сведения Национального метеорологического управления. Риск мощных подземных толчков сохранится в течение недели. Об этом на экстренной пресс-конференции предупредил представитель ведомства.