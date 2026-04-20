В Японии из-за мощного землетрясения задрожали стены: видео

После землетрясения магнитудой 7,7 сейсмологи зафиксировали еще шесть афтершоков магнитудой до 5,4. Об этом свидетельствуют сведения Национального метеорологического управления. Риск мощных подземных толчков сохранится в течение недели. Об этом на экстренной пресс-конференции предупредил представитель ведомства.