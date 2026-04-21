Погода сорвала расписание авиарейсов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае 20 апреля зафиксированы изменения в расписании авиарейсов и временные ограничения работы ряда аэропортов.
Аэропорт «Май-Гатка» (Советская Гавань) закрыт с 09:00 до 12:00 — здесь ведётся расчистка взлётно-посадочной полосы от снега.
Также отмечаются задержки рейсов «Хабаровских авиалиний». Вылет рейса 401 по маршруту Хабаровск — Охотск перенесён до 11:30 из-за позднего прибытия воздушного судна. По рейсу 403 Николаевск-на-Амуре — Аян информация о времени вылета будет уточнена в 12:10 — на это повлияли неблагоприятные погодные условия в аэропорту назначения. Рейс 469 Хабаровск — Богородское также задерживается, обновление ожидается в 16:10.
Отдельно сообщается о закрытии аэропорта Нелькана до 18:00. Причина — размокание грунтовой взлётно-посадочной полосы. В связи с этим перенесено информирование по рейсам 415 и 416 за 17 апреля (маршрут Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан): новые данные ожидаются 22 апреля в 10:10.
Авиасообщение в регионе продолжает работать с корректировками — ключевую роль снова играет погода и состояние полос.