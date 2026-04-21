Погода сорвала расписание авиарейсов в Хабаровском крае

Также отмечаются задержки рейсов «Хабаровских авиалиний». Вылет рейса 401 по маршруту Хабаровск — Охотск перенесён до 11:30 из-за позднего прибытия воздушного судна. По рейсу 403 Николаевск-на-Амуре — Аян информация о времени вылета будет уточнена в 12:10 — на это повлияли неблагоприятные погодные условия в аэропорту назначения. Рейс 469 Хабаровск — Богородское также задерживается, обновление ожидается в 16:10.