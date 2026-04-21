На Камчатке произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5,0

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 апреля./ТАСС/. Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на Камчатке. Жители региона могли почувствовать толчки силой до трех баллов, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

«Магнитуда сейсмособытия — 5,0, эпицентр землетрясения находился в 70 км от Петропавловска-Камчатского», — сказано в сообщении.

По инструментальным данным, в Петропавловске-Камчатском подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов.