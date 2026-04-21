Россию во вторник ждут погодные качели

Сибирь, Урал и Дальний Восток ожидают температурные контрасты. На европейской территории метеоситуация будет стабильной.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Погода в России 21 апреля 2026
Источник: ausnews.de

Самая грандиозная погодная аномалия во вторник, 21 апреля, ожидается на юге Красноярского края: там пройдет мокрый снег, температура приблизится к нулевой отметке. В холоде также окажется Томск. Однако в Омской области и на Алтае сегодня прогнозируют всплеск тепла до +20 °С, завтра температура поднимется еще выше.

На севере Приморья и юге Хабаровского края прольются дожди, у Байкала выпадет снег. В Чите похолодает до +2 °С, в Якутске — до +4 °С, в Благовещенске — до +7 °С, в Анадыре — до −11 °С. Вдали от ненастья останется юг Дальнего Востока: дожди и мокрый снег обойдут стороной. Во Владивостоке сегодня воздух прогреется до +15 °С, выглянет солнце, но будет ветрено.

Контрастная погода ожидается на Урале. В Перми во вторник воздух не прогреется выше +2 °С, в Екатеринбурге — выше +5 °С. В Челябинске дневная температура составит +15 °С, в Уфе и Оренбурге — +13 °С.

На европейской территории России погода будет более стабильной. Тепло сохранится на Северо-Западе. В Калининграде ожидается +12 °С, в Великом Новгороде — +14 °С.

В средней полосе температура будет расти с удалением на север. В Ярославле сегодня термометр покажет +10 °С. В Рязани будет +4 °С и пройдет мокрый снег. Во Владимире, Казани и Нижнем Новгороде удержится холод, ожидаются смешанные осадки. В Черноземье пройдут дожди.

Юг России также накроет ненастная погода. Сильные дожди сегодня прогнозируют в Крыму, завтра — на Кубани и в Ставрополье. В Краснодаре — +17 °С, в Сочи — +15 °С.

В Санкт-Петербурге воздух прогреется до +13 °С, в Москве — до +7 °С. На Земле сохранится неустойчивый геомагнитный фон.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше