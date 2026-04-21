В небе над Россией вспыхнуло полярное сияние: фото

Россияне поделились кадрами редкого природного явления. По словам очевидцев, вспышки доходили даже до южных широт.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 75% 767 мм рт. ст. +9°

В ночь на вторник, 21 апреля, небосвод в разных регионах России засветился зеленым и розовым. Линия полярных сияний находилась на 58-м градусе географической широты. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

О разноцветных вспышках на небе рассказали жители разных городов. Например, в Архангельске, Выборге и Мурманске наблюдали за зелеными разводами.

В Томской области и Калининграде к зеленому оттенку добавился редкий розовый.

Минувшей ночью интенсивность полярных сияний составила семь с половиной баллов из 10 возможных. Причиной явления стал поток заряженных частиц, который достиг Земли.

Зеленый цвет дали атомы кислорода на высоте 100−300 километров. Розовый появился выше, там, где кислород менее активен. Желтые оттенки возникли из‑за примесей азота.

Несколько дней назад редкое явление также смогли увидеть в других странах. В Сети выложили кадры из Австралии и Новой Зеландии. В субботу, 18 апреля, небо светилось фиолетовым и салатовым.

Полярное сияние 21 апреля 2026
Источник: Саймон Эванс / vk.com/dark_zone

Согласно прогнозу, сегодня вероятность магнитных бурь уровня G1 и выше составляет 12%. Шанс на более слабые возмущения — около 40%.

Во вторник до 09:00 по московскому времени геомагнитный индекс Кр находился в желтой зоне, затем снизился до зеленой. Скорость солнечного ветра составляла 524 километра в секунду. Значение сохранилось повышенным.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше