В небе над Россией вспыхнуло полярное сияние: фото

В ночь на вторник, 21 апреля, небосвод в разных регионах России засветился зеленым и розовым. Линия полярных сияний находилась на 58-м градусе географической широты. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
О разноцветных вспышках на небе рассказали жители разных городов. Например, в Архангельске, Выборге и Мурманске наблюдали за зелеными разводами.
В Томской области и Калининграде к зеленому оттенку добавился редкий розовый.
Минувшей ночью интенсивность полярных сияний составила семь с половиной баллов из 10 возможных. Причиной явления стал поток заряженных частиц, который достиг Земли.
Несколько дней назад редкое явление также смогли увидеть в других странах. В Сети выложили кадры из Австралии и Новой Зеландии. В субботу, 18 апреля, небо светилось фиолетовым и салатовым.
Согласно прогнозу, сегодня вероятность магнитных бурь уровня G1 и выше составляет 12%. Шанс на более слабые возмущения — около 40%.
Во вторник до 09:00 по московскому времени геомагнитный индекс Кр находился в желтой зоне, затем снизился до зеленой. Скорость солнечного ветра составляла 524 километра в секунду. Значение сохранилось повышенным.