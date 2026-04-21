Гидрометцентр России рассказал, когда аномальный холод захватит страну

В Европейской России со вторника, 21 апреля, по четверг, 23 апреля, температурный режим упадет ниже нормы на три-шесть градусов. В южных районах и на юго-востоке ожидаются осадки, местами — с грозами. Ветер усилится от 13 до 18 метров в секунду. На Северном Кавказе порывы дойдут до 25 метров в секунду. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
К Кольскому полуострову придет циклон со стороны Северной Атлантики. На севере и северо-западе прогнозируют осадки. На побережье Арктики образуется гололед. На западе Северо-Западного федерального округа скорость ветра будет меняться от 17 до 22 метров в секунду. На побережье Кольского полуострова порывы усилятся до 27 метров в секунду.
На Урал придет южный циклон и будет двигаться в восточном направлении. Воздушные массы станут причиной осадков, которые также распространятся на юг Сибири. Локально ожидаются гололедные явления и сильный ветер до 18 метров в секунду.
Северо-восточные районы Сибири накроет арктический антициклон. Также заденет Якутию, Магадан и Камчатку. Температура опустится на два-пять градусов ниже нормы апреля.
Монгольский циклон будет влиять на погоду Дальнего Востока. В Забайкалье, Приамурье, Приморье, Хабаровске и на Сахалине пройдут осадки. Местами прогнозируют метель с ветром от 20 до 25 метров в секунду.