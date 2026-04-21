Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Гидрометцентр России рассказал, когда аномальный холод захватит страну

Непогода сосредоточится в середине недели на европейской части страны, рассказали в Гидрометцентре России. Также в зону холода попадут Урал, Сибирь и Дальний Восток.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +5° 2 м/с 65% 769 мм рт. ст. +9°
Гидрометцентр России предсказал холод 21, 22, 23 апреля 2026
Источник: Мослента

В Европейской России со вторника, 21 апреля, по четверг, 23 апреля, температурный режим упадет ниже нормы на три-шесть градусов. В южных районах и на юго-востоке ожидаются осадки, местами — с грозами. Ветер усилится от 13 до 18 метров в секунду. На Северном Кавказе порывы дойдут до 25 метров в секунду. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

К Кольскому полуострову придет циклон со стороны Северной Атлантики. На севере и северо-западе прогнозируют осадки. На побережье Арктики образуется гололед. На западе Северо-Западного федерального округа скорость ветра будет меняться от 17 до 22 метров в секунду. На побережье Кольского полуострова порывы усилятся до 27 метров в секунду.

На Урал придет южный циклон и будет двигаться в восточном направлении. Воздушные массы станут причиной осадков, которые также распространятся на юг Сибири. Локально ожидаются гололедные явления и сильный ветер до 18 метров в секунду.

Северо-восточные районы Сибири накроет арктический антициклон. Также заденет Якутию, Магадан и Камчатку. Температура опустится на два-пять градусов ниже нормы апреля.

Монгольский циклон будет влиять на погоду Дальнего Востока. В Забайкалье, Приамурье, Приморье, Хабаровске и на Сахалине пройдут осадки. Местами прогнозируют метель с ветром от 20 до 25 метров в секунду.

