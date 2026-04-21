Гидрометцентр России рассказал, когда аномальный холод захватит страну

В Европейской России со вторника, 21 апреля, по четверг, 23 апреля, температурный режим упадет ниже нормы на три-шесть градусов. В южных районах и на юго-востоке ожидаются осадки, местами — с грозами. Ветер усилится от 13 до 18 метров в секунду. На Северном Кавказе порывы дойдут до 25 метров в секунду. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.