Снежный язык дотянулся до центра Европейской России: фото

В понедельник, 20 апреля, снежный покров начал формироваться в Центральной России и Приволжье. Ко вторнику, 21 апреля, высота сугробов выросла почти до 30 сантиметров. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Сегодня больше всего снега зафиксировали в Марий Эл: там толщина покрова достигла 28 сантиметров. Осадки продолжили идти в Нижнем Новгороде. Сугробы смогли дорасти до 27 сантиметров, лишь немного уступив лидерство.
Схожую метеоситуацию отметили в Кирове и Перми. Синоптики зафиксировали слой снега толщиной около 16 сантиметров. В Рязанской области сегодня сугробы оказались на один сантиметр ниже.
Также снеговые тучи прошли над Костромой, Ивановом, Владимиром, Липецком. Землю припорошило в Тамбове, Мордовии и Удмуртии.
Не обошлось без белых мух и в Подмосковье. Снегопад накрыл Черусти. За сутки там образовался белый покров высотой 11 сантиметров. Синоптик отметил, что подобная метеоситуация больше напомнила начало апреля, чем конец.
При этом саму Москву снег обошел стороной. Сегодня и завтра там ожидается короткая передышка от дождей.
Согласно прогнозу, тенденция на похолодание и осадки сохранится в некоторых областях Европейской России до конца текущей недели.