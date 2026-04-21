Крупнейший на планете айсберг А23а растворился в океане

Первые 30 лет жизни айсберг располагался на мели в море Уэдделла. Затем стал медленно двигаться вдоль берега Антарктиды. К 2023-му объект попал в чистую воду и доплыл до Южной Георгии. До прибрежной линии не достал 80 километров: сел на мель. В той области айсберг задержался до мая 2025 года. Затем вышел на открытое водное пространство, обогнув остров с восточной стороны.