Крупнейший на планете айсберг А23а растворился в океане

Айсберг А23а считался самым крупным на земном шаре до прошлого года. В 1986-м оторвался от ледника Фильхнера, который находится в Западной Антарктиде. На тот момент размер объекта доходил до 4170 квадратных километров. Для сравнения: это два Санкт-Петербурга. Об этом рассказали представители Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Ученые вели наблюдение за состоянием и передвижением айсберга 40 лет. И сейчас эксперты сообщили, что от объекта остался только один процент — на 99% он растаял. Площадь уменьшилась до 50 квадратных километров. Кроме того, оставшаяся часть раскололась на маленькие участки, которые продолжили дрейфовать и терять объем.
За последние три месяца айсберг проплыл путь длиной около 1000 километров. Побывал в Южном и Атлантическом океанах.
Первые 30 лет жизни айсберг располагался на мели в море Уэдделла. Затем стал медленно двигаться вдоль берега Антарктиды. К 2023-му объект попал в чистую воду и доплыл до Южной Георгии. До прибрежной линии не достал 80 километров: сел на мель. В той области айсберг задержался до мая 2025 года. Затем вышел на открытое водное пространство, обогнув остров с восточной стороны.