Синоптики озвучили неутешительный прогноз перед 9 Мая

Синоптик Позднякова: в начале мая сохранится холодная погода.

Источник: Известия

В 2026 году вся Россия отмечает 81-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая традиционно запланированы мероприятия, в которых примут участие миллионы людей. И в этот знаменательный день синоптики прогнозируют сохранение холодной погоды. Подробнее — в материале «Известий».

Прогноз погоды на 9 Мая в Москве

В Москве и Подмосковье май выдастся преимущественно теплым, жителей региона порадует солнечная погода. Облачность прогнозируется 8 и 9 мая. В эти дни температура воздуха прогреется до +16 °C днем и будет варьироваться от +5 °C до +6 °C. Такие сведения приводит сервис Ru-Meteo.

В остальные выходные дни, 10 и 11 мая, будет ясная погода, столбики термометров поднимутся до +17 °C. В целом за май прогнозируется около восьми ясных дней и порядка 13 дней с осадками.

Прогноз погоды на майские праздники

Старт майских праздников может сопровождаться умеренно прохладной и нестабильной погодой. В первых числах мая погода может быть такой же, как и в конце апреля.

«Потепления пока не ожидается. Ночная температура будет положительной, но не высокой, в пределах +1−6 °C. И дневная температура — +7−10 °C, не выше этого», — отметила в беседе с «Известиями» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, более точные прогнозы появятся ближе к концу апреля, когда станет яснее развитие атмосферных процессов. Согласно предварительным расчетам, 1—2 мая ожидаются переменная облачность и местами кратковременные дожди. Днем температура составит +11−13 °C, ночью — +6−8 °C.

Синоптик уточнила, что вероятность такого сценария в начале месяца оценивается в 65−70%.

Прогноз погоды на май 2026 года в России

В мае температурный режим на большей части территории России сохранится в пределах климатической нормы. При этом в ряде регионов ожидаются незначительные отклонения в сторону повышения.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, более высокие значения температуры по сравнению со средними многолетними показателями могут наблюдаться на Дальнем Востоке. В частности, речь идет о Забайкальском крае, Амурской области и южных районах Якутии, где конец весны может оказаться несколько теплее обычного.

Осадочный режим в мае будет неоднородным и распределится по территории страны неравномерно. Повышенная вероятность дождей прогнозируется в Ленинградской области, Карелии, на востоке Северо-Западного федерального округа, а также в ряде регионов Поволжья, Сибири и Урала, где возможны более частые и продолжительные осадки.

В то же время в отдельных регионах ожидается дефицит влаги. Более сухая погода прогнозируется в Архангельской области, на северо-востоке Красноярского края, а также в западных и центральных районах Якутии, где осадков в конце весны может быть заметно меньше обычного.