В среду погода удивит россиян контрастами

В Сибири в среду, 22 апреля, прогнозируют самые большие контрасты. На юге Красноярского края пройдет снег, установится слабый плюс. В Хакасии и Тыве температура составит от +15 °С до +19 °С. На Алтае потеплеет до +22 °С. Завтра там обещают до +25 °Сэ. Тепло задержится надолго. Также столбик термометра пойдет вверх в Новосибирске. А вот Омск начнет уже сегодня готовиться к похолоданию.
Чукотка останется в зоне морозов. На Камчатке дожди сменятся солнцем. На материковой части Дальнего Востока нестабильности ожидается больше. Сегодня во Владивостоке воздух прогреется до +15 °С, но завтра небо затянут облака — похолодает. На юге Хабаровского края пройдет мокрый снег, воздух прогреется не выше +5 °С. Схожая метеоситуация установится в Забайкалье.
На Урал придет поволжский циклон, который ранее засыпал часть России снегом. В Перми похолодает до +1 °С, в Екатеринбурге — до +6 °С, в Уфе — до +9 °С. В Оренбурге термометр покажет +13 °С, в Челябинске — +11 °С. В Перми начнется снег, в Екатеринбурге пройдет дождь.
На европейской территории страны погода будет зависеть от двух циклонов. Сегодня инициативу перехватит южный вихрь. В Черноземье, Поволжье, низовьях Дона пройдут дожди. В Дагестане выглянет солнце и потеплеет.
В средней полосе погода улучшится на один день, но завтра все вернется в прежнее русло. В Нижнем Новгороде — +6 °С, в Самаре — +8 °С, в Рязани — +9 °С, в Ярославле — +12 °С.
В Санкт-Петербурге в среду воздух прогреется до +11 °С, в Москве — до +12 °С. На Земле установится спокойная геомагнитная обстановка.