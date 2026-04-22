Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В среду погода удивит россиян контрастами

В среду погода покажет весенний неустойчивый характер. В одних регионах наступит долгожданное тепло, в других — выпадет снег.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +11° 6 м/с 54% 762 мм рт. ст. +12°
Кошка в лесу — погода в России 22 апреля 2026
Источник: purina.ru

В Сибири в среду, 22 апреля, прогнозируют самые большие контрасты. На юге Красноярского края пройдет снег, установится слабый плюс. В Хакасии и Тыве температура составит от +15 °С до +19 °С. На Алтае потеплеет до +22 °С. Завтра там обещают до +25 °Сэ. Тепло задержится надолго. Также столбик термометра пойдет вверх в Новосибирске. А вот Омск начнет уже сегодня готовиться к похолоданию.

Чукотка останется в зоне морозов. На Камчатке дожди сменятся солнцем. На материковой части Дальнего Востока нестабильности ожидается больше. Сегодня во Владивостоке воздух прогреется до +15 °С, но завтра небо затянут облака — похолодает. На юге Хабаровского края пройдет мокрый снег, воздух прогреется не выше +5 °С. Схожая метеоситуация установится в Забайкалье.

На Урал придет поволжский циклон, который ранее засыпал часть России снегом. В Перми похолодает до +1 °С, в Екатеринбурге — до +6 °С, в Уфе — до +9 °С. В Оренбурге термометр покажет +13 °С, в Челябинске — +11 °С. В Перми начнется снег, в Екатеринбурге пройдет дождь.

На европейской территории страны погода будет зависеть от двух циклонов. Сегодня инициативу перехватит южный вихрь. В Черноземье, Поволжье, низовьях Дона пройдут дожди. В Дагестане выглянет солнце и потеплеет.

В средней полосе погода улучшится на один день, но завтра все вернется в прежнее русло. В Нижнем Новгороде — +6 °С, в Самаре — +8 °С, в Рязани — +9 °С, в Ярославле — +12 °С.

В Санкт-Петербурге в среду воздух прогреется до +11 °С, в Москве — до +12 °С. На Земле установится спокойная геомагнитная обстановка.