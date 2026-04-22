ВМО представила глобальный прогноз с мая по июль

Согласно обновленному прогнозу Всемирной метеорологической организации, к маю в Тихом океане ожидается формирование Эль‑Ниньо, а затем — дальнейшее усиление. Одновременно с этим Индоокеанский диполь может перейти в положительную фазу: к началу лета индекс превысит +0,5 °C. Процессы повлияют на распределение осадков и температуры по всему миру.
Шанс на аномальное тепло прогнозируется с вероятностью 70−80%. Особенно ощутимым окажется в южной части Северной Америки, Центральной Америке и Карибском бассейне. Теплая волна также накроет Европу и Северную Африку.
В северных районах Северной Америки и Северной Азии тоже ожидается тенденция к повышению температуры выше нормы. Хотя там проявится менее выраженно.
В большей части Южной Америки, особенно в северных и центральных регионах, жителям также стоит готовиться к более жаркой погоде. Резкое потепление прогнозируется в Новой Зеландии и Южной Африке. Тропические зоны, включая Экваториальную Африку и Морской континент, столкнутся с устойчивой тенденцией к повышению температуры — жара там станет еще интенсивнее.
В водах тоже ожидается потепление, которое охватит экваториальную часть Тихого океана, особенно к востоку от линии перемены дат, а также Индийский океан и Тропическую Атлантику. При этом Северная Атлантика столкнется с неоднородными изменениями: в отдельных районах температура останется около нормы или даже слегка снизится.
Распределение осадков в мире окажется неравномерным. В полосе к северу от экватора в Тихом океане, которая простирается от 150 градусов восточной долготы до 150 градусов западной, и на Аравийском полуострове прогнозируется избыток дождей. В то же время Морской континент и восточная часть Индийского океана могут столкнуться с дефицитом осадков.
Нехватка дождей также вероятна в южной части Карибского бассейна и Тропической Северной Атлантике, в отдельных районах центральной и северо‑восточной частей Южной Америки. Западная, Южная и Восточная Австралия могут испытать один из самых засушливых периодов. Там модели показали тенденцию к снижению количества осадков, причем в западной части континента прогнозы получились самые однозначные.