По центральным регионам России ударили заморозки

В ночь на среду, 22 апреля, синоптики отметили заморозки в нескольких регионах Центральной России. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
В Москве прошедшей ночью опорная метеостанция показала температуру −1,3 °С. Последние заморозки в городе встречались 10 апреля.
Холоднее всего в столице оказалось в районе Бутово: там похолодало до −3,6 °С. В Тушине значение упало до −2,1 °С, в Строгине — до −1,9 °С. Самым теплым местом стала Балчуга: там воздух прогрелся до +2,8 °С.
Ниже всего в Московской области температура опустилась в Черустях, до −5,6 °С. В Ново-Иерусалиме термометр показал −5,2 °С, в Михайловском — −5 °С.
Помимо столичного региона, заморозки накрыли Черноземье, Среднее Поволжье, Оренбургскую область и Южный Урал. В Европейской России самый большой минус зафиксировали в Республике Коми: там похолодало до −10 °С.
Также отличилась стужей Якутия: в Тикси столбик термометра установился около −27 °С. На Чукотке холод охватил Билибинский район: там зарегистрировали ночью −29 °С. В Северо-Эвенском районе Магаданской области термометр показал −28 °С.