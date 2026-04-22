По центральным регионам России ударили заморозки

Минувшая ночь отметилась минусом за окном. Ниже нуля градусов столбик термометра опустился даже в столице.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Источник: Мослента

В ночь на среду, 22 апреля, синоптики отметили заморозки в нескольких регионах Центральной России. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В Москве прошедшей ночью опорная метеостанция показала температуру −1,3 °С. Последние заморозки в городе встречались 10 апреля.

Холоднее всего в столице оказалось в районе Бутово: там похолодало до −3,6 °С. В Тушине значение упало до −2,1 °С, в Строгине — до −1,9 °С. Самым теплым местом стала Балчуга: там воздух прогрелся до +2,8 °С.

Ниже всего в Московской области температура опустилась в Черустях, до −5,6 °С. В Ново-Иерусалиме термометр показал −5,2 °С, в Михайловском — −5 °С.

Помимо столичного региона, заморозки накрыли Черноземье, Среднее Поволжье, Оренбургскую область и Южный Урал. В Европейской России самый большой минус зафиксировали в Республике Коми: там похолодало до −10 °С.

Максимальные морозы в стране отметили в Туруханском районе Красноярского края: там на Советской речке похолодало до −29 °С.

Также отличилась стужей Якутия: в Тикси столбик термометра установился около −27 °С. На Чукотке холод охватил Билибинский район: там зарегистрировали ночью −29 °С. В Северо-Эвенском районе Магаданской области термометр показал −28 °С.