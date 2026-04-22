Два протуберанца оторвались от Солнца

Во вторник, 21 апреля, от Солнца оторвались практически одновременно два протуберанца. Об этом рассказали представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Интенсивность рентгеновского излучения в результате выбросов повысилась вдвое, до уровня С. Последний раз до такой степени солнечная активность поднималась около двух недель назад. После звезда находилась в спокойном состоянии.
Один протуберанец отлетел от Северного полюса звезды, другой — от Южного. Ученые отметили, что между ними образовалось огромное расстояние — два миллиона километров. Несмотря на это, разница во времени оказалась незначительной, всего несколько минут.
Активность Солнца начала увеличиваться из-за области 4420, которая располагается на северо-востоке звезды. За последние сутки специалисты зафиксировали там 15 вспышек. Пока размер темной зоны небольшой, но к концу выходных способен увеличиться и выйти в центр Солнца, тогда угроза для Земли вырастет.
Вероятность магнитных бурь сегодня составляет семь процентов. Ученые сообщили, что параметры солнечного ветра пришли в норму. Согласно прогнозу, следующая волна геомагнитной активности придет с 29 по 30 апреля.