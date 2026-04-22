Два протуберанца оторвались от Солнца

Выбросы произошли с разных сторон звезды. Однако по времени события синхронизировались.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Солнце выбросило два протуберанца 22 апреля 2026
Источник: life_ru

Во вторник, 21 апреля, от Солнца оторвались практически одновременно два протуберанца. Об этом рассказали представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Интенсивность рентгеновского излучения в результате выбросов повысилась вдвое, до уровня С. Последний раз до такой степени солнечная активность поднималась около двух недель назад. После звезда находилась в спокойном состоянии.

Один протуберанец отлетел от Северного полюса звезды, другой — от Южного. Ученые отметили, что между ними образовалось огромное расстояние — два миллиона километров. Несмотря на это, разница во времени оказалась незначительной, всего несколько минут.

Активность Солнца начала увеличиваться из-за области 4420, которая располагается на северо-востоке звезды. За последние сутки специалисты зафиксировали там 15 вспышек. Пока размер темной зоны небольшой, но к концу выходных способен увеличиться и выйти в центр Солнца, тогда угроза для Земли вырастет.

Вероятность магнитных бурь сегодня составляет семь процентов. Ученые сообщили, что параметры солнечного ветра пришли в норму. Согласно прогнозу, следующая волна геомагнитной активности придет с 29 по 30 апреля.