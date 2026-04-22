Больше дней с аллергией: изменение климата удлинило сезон пыльцы

Аллергия на пыльцу — это не просто неудобство, а опасность. Вызывает зуд, чихание, жжение в глазах, в худшем случае становится причиной летального исхода.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 63% 760 мм рт. ст. +12°
Как изменение климата повлияло на сезон пыльцы, исследование апрель 2026
Источник: Unsplash

Миллионы людей по всему миру сталкиваются с усилением аллергических реакций. Особенно остро проблема ощущается весной, когда начинается цветение растений. 65 ученых из 46 организаций, в том числе учреждений ООН, провели масштабное исследование по теме. Результаты опубликовали в издании The Lancet.

Специалисты выяснили, что в период с 2015 по 2024 год сезоны пыльцы для берез, ольхи и оливковых деревьев начинались на одну-две недели раньше, чем в промежуток с 1991-го по 2000-й.

На юге Великобритании, в Северной Франции, Германии и Восточной Европе пыльцы березы и ольхи с 2024 года стало на 15−20% больше.

Эксперты объяснили, что теплая погода и высокая концентрация углекислого газа стимулируют растения вырабатывать больше пыльцы. Особую тревогу вызывает распространение инвазивных видов, например обыкновенной амброзии. В ближайшие годы ее пыльца может стать серьезной проблемой для здоровья людей по всей Европе.

Но это лишь часть общей картины. Климатические изменения усиливают и другие угрозы. Например, число смертей из‑за жары выросло в среднем на 52 случая на миллион граждан. Кроме того, предупреждения об экстремально высоких температурах стали поступать в четыре раза чаще. Вероятность передачи лихорадки денге увеличилась более чем втрое. 983 из 1435 европейских регионов столкнулись с более длительными и суровыми летними засухами.

При этом ученые отметили и позитивные моменты. За период с 2000 по 2022 год смертность от загрязнения воздуха частицами транспорта снизилась на 58%, а от загрязнения из-за производства электроэнергии — на 84%.

