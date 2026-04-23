Четверг принесет в Россию сильные осадки

Европейская территория страны в четверг, 23 апреля, погрузится в холод. Арктический циклон накроет Черноземье и центр. В Твери термометр покажет +3 °С, в Брянске — +4 °С, в Пскове — +9 °С, в Калининграде — +11 °С, в Ярославле — +6 °С. Похолодание будет сопровождаться выпадением мокрого снега.
Полоса осадков дотянется до Брянска и Орла. В Воронеже сегодня ожидается +11 °С, завтра сформируется временный снежный покров. В Поволжье снег растает, но прольют дожди.
На Дальнем Востоке циклон обрушит осадки на Курильские острова, Сахалин и юг Хабаровского края. Во Владивостоке сохранится солнечная, но ветреная погода, воздух прогреется до +13 °С. На Чукотке удержится мороз: сегодня температура составит −13 °С. В Чите — +5 °С, в Якутске — +6 °С, в Тикси — −10 °С.
В Сибири морозы ослабнут. В Красноярск придет тепло со стороны Средней Азии: сегодня там ожидается +8 °С, завтра — выше +10 °С. Самым теплым местом в стране окажется Алтай. Температура в Горно-Алтайске сегодня поднимется до +25 °С. Но к теплу прибавятся дожди, местами — сильные. В Тюмени — +10 °С, в Омске — +16 °С, в Новосибирске — +19 °С.
Средний Урал тоже начнет постепенно согреваться. В Перми сегодня прогнозируют +6 °С, в Екатеринбурге — +9 °С, в Уфе — +11 °С, в Оренбурге — +12 °С, в Челябинске — +13 °С. Пройдут дожди.
На юг страны придет новый циклон, который принесет с собой осадки. В Сочи — +11 °С, в Севастополе — +12 °С.
В Санкт-Петербурге воздух прогреется до +6 °С, дождей не ожидается. В Москве прогнозируются около +3 °С, снег, ветер и гололедица. На Земле сохранится спокойная геомагнитная обстановка.