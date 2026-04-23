Зима идет по России: какие регионы на очереди

В четверг, 23 апреля, снежная линия установилась в 340 километрах от столицы. Отрицательную температуру воздуха и снег зафиксировали в Вологодской области. В Белозерске толщина покрова составила два сантиметра, в Бабаеве и Устюжне — один сантиметр. Об этом рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Сегодня арктический холод прорвется в глубь Русской равнины и дойдет до Центральной России. Снежные облака пройдут через Тверь, Смоленск, Брянск, Орел, Калугу и Тулу. Захватят западную часть Черноземья: осадками накроет Курск и Белгород. К сумеркам непогода дойдет до Донбасса.
В ночь на пятницу, 24 апреля, заморозки грянут в южных районах Коми и Поморье. Минус ожидается в Вологде, Костроме, Иванове, Владимире. Не обойдут холода стороной и Московскую область. Также накроют Тулу, Орел, Курск, Белгород. Ниже нуля опустится столбик термометра на Русском Севере и Северо-Западе. В утренние часы на дорогах ожидается гололедица.
В Нижегородской области снежный покров, наоборот, начал сходить. В регионе зафиксировали от нуля до 14 сантиметров снега. В Кировской области наблюдается схожая метеоситуация: местами высота сугробов достигла 20 сантиметров, но в некоторых районах покров уже растаял.
В Удмуртии синоптики зафиксировали от четырех до 15 сантиметров покрова, в Пермском крае — от нуля до 23 сантиметров, в Свердловской области — от нуля до 26 сантиметров.