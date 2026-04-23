Две недели тишины — и новая М-вспышка на Солнце

В четверг, 23 апреля, на Солнце зарегистрировали выброс плазменного вещества. Вспышка случилась в 07:35 по московскому времени. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые отметили, что солнечная активность начала расти еще несколько дней назад. До этого около двух недель звезда находилась в состоянии покоя.
Новому выбросу присвоили уровень М1.65. Источником стал левый край звезды. Последний раз явление такой силы фиксировали 9 апреля.
После утреннего выброса произошла еще одна вспышка. Вторая получила более высокий балл — М4.33.
Специалисты предположили, что выброс мог быть двойным. Приборы отметили несколько взрывов в одно время, но с удалением друг от друга в несколько миллионов километров.
Согласно расчетам, утренняя М-вспышка нейтральна для планеты. Однако на видимой части Солнца появилась активная область 4420, которая быстро растет. В пятницу, 24 апреля, окажется в центре диска и может стать причиной новой волны геомагнитных возмущений.
Сегодня индекс Кр находится в зеленой зоне. Вероятность наступления магнитных бурь на Земле равна семи процентам. Шанс формирования более слабых возмущений чуть выше и составляет 25%.