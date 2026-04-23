В США объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров: видео

Еще один пожар бушует в округе Брантли: вырос с 283 гектаров во вторник, 21 апреля, до 2023 гектаров к среде, 22 апреля. Пламя уничтожило 54 дома, погибли десятки домашних животных. Из‑за угрозы жизни эвакуировали около 120 человек. По словам главы администрации округа Брантли Джои Кэсона, это число может вырасти, если ветер изменит направление.