В США объявили массовую эвакуацию из-за лесных пожаров: видео

Американский штат Джорджия в апреле 2026 года охватили масштабные лесные пожары. Возгорания возникли из-за засухи. Об этом сообщили в издании Fox Weather.
98,1% штата находится в состоянии умеренной или исключительной засухи. Только за три дня, с 18 по 20 апреля, зафиксировали 98 новых возгораний зеленых насаждений.
Один из самых крупных очагов возник 18 апреля на Пинеленд‑роуд, на частных лесных угодьях. Огонь распространился на округа Клинч и Эколс. Площадь возгорания достигла 6474 гектаров. Локализовать удалось лишь 10% огня.
Еще один пожар бушует в округе Брантли: вырос с 283 гектаров во вторник, 21 апреля, до 2023 гектаров к среде, 22 апреля. Пламя уничтожило 54 дома, погибли десятки домашних животных. Из‑за угрозы жизни эвакуировали около 120 человек. По словам главы администрации округа Брантли Джои Кэсона, это число может вырасти, если ветер изменит направление.
Низкая влажность воздуха осложнила работу пожарных бригад. Власти предупредили, что порывы ветра способны перекинуть пламя через реку и привести к потере сотен гектаров земли. В регионе объявили чрезвычайное положение: в 91 округе штата ввели 30‑дневный запрет на разведение огня.
Из‑за пожара закрыли школы в округе Брантли. Экстренные службы призвали жителей районов вблизи очагов возгорания следовать указаниям властей и оперативно покидать опасные зоны. Метеорологическая служба предупредила о высокой пожарной опасности на юго‑востоке штата и попросила граждан избегать открытого огня, не проезжать на транспорте по сухой траве и аккуратно утилизировать окурки.