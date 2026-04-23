Нефтяной дождь в Туапсе опаснее, чем кажется: видео

В Туапсе в середине текущей недели прошел нефтяной дождь. Его вызвал разлив нефтепродуктов в результате атаки беспилотных летательных аппаратов 16 апреля.
Эколог Андрей Емельянов рассказал, какую опасность несут токсичные осадки. Эксперт отметил, что воздействие поначалу кажется незначительным, но последствия могут оказаться масштабными и долгосрочными.
В первую очередь страдают растения. Капли такого дождя оседают на листьях и молодых побегах, вызывают химические ожоги. Из‑за этого на зелени появляются пятна, края листьев подсыхают, а затем преждевременно опадают. Даже слабое загрязнение мешает растениям нормально дышать и осуществлять фотосинтез — в результате они ослабевают.
Не менее разрушительно влияние токсичных осадков на почву. Вредные вещества накапливаются в верхнем слое и угнетают микробиологические процессы. Это нарушает естественный баланс, от которого напрямую зависит плодородие земли.
В итоге почва теряет способность быстро восстанавливаться, а растениям требуется больше времени, чтобы прийти в себя после загрязнения. Особую тревогу вызывает ситуация на сельскохозяйственных угодьях. Если ядовитые соединения попадают на поля, пастбища или кормовые участки, токсины могут проникнуть в пищевую цепочку — и последствия затронут уже не только флору, но и людей.
Под удар попадают животные, особенно птицы. Даже небольшие дозы нефтяных фракций способны разрушить структуру перьев, которые потеряют водоотталкивающие и теплоизолирующие свойства. После пернатые быстрее намокают, хуже сохраняют тепло и рискуют погибнуть от переохлаждения.
При попытке очистить оперение токсичные вещества попадают в организм, отравляют изнутри. Опасность угрожает и будущему потомству. Микроскопическое количество загрязнения на поверхности яйца может привести к гибели зародыша.