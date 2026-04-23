«Камчатские подснежники» показались из-под сугробов: видео

Многие автомобили, которые показались из-под огромных сугробов, утратили прежний целостный вид. Водители сняли на видео, как выглядят транспортные средства после зимы: у машин разбиты стекла, вмятины на кузове и сколы лакокрасочного покрытия. Находятся экземпляры, которые вовсе восстановить не получится.
Проблемы с автомобилями — лишь одно из последствий рекордных снегопадов. Коммунальные службы региона столкнулись с колоссальной нагрузкой: очистка дорог, крыш и тротуаров потребовала дополнительных ресурсов и техники. В ряде населенных пунктов из‑за высоких сугробов временно затруднились подъездные пути к социальным объектам: школам, поликлиникам и магазинам.
Местные жители отметили, что особенно тяжело пришлось владельцам частных домов. Сугробы у заборов и ворот приходилось разбирать вручную.
Подобные снежные аномалии на Камчатке случаются нечасто. Последний раз сопоставимый уровень осадков фиксировали более 15 лет назад.