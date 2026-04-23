Почти половина детей в США дышит вредными веществами каждый день

Ученые провели новое масштабное исследование. Эксперты выяснили, что почти половина американских детей — 33,5 миллиона человек младше 18 лет — живет в районах с опасным уровнем загрязнения. Об этом рассказали в издании The Guardian.
Эксперты подчеркнули, что проблему усугубляют особенности детского организма. Легкие в таком возрасте еще развиваются. Из‑за высокой активности дети вдыхают больше воздуха относительно массы тела, чем взрослые. Загрязнение окружающей среды может спровоцировать развитие астмы, респираторных заболеваний и других проблем со здоровьем в будущем.
Экстремальная жара, засухи и лесные пожары усиливают образование озона, особенно на юго‑западе США. Изменение климата создает условия для накопления вредных веществ. Рост температур и снижение скорости ветра способствуют образованию смога.
Дополнительным источником загрязнения становятся центры обработки сведений, которые потребляют 4,4% электроэнергии страны. Резервные дизельные генераторы таких объектов выбрасывают канцерогенные частицы.
Специалисты сообщили, что решить проблему помогут переход к возобновляемым источникам энергии и строгие стандарты защиты воздуха.