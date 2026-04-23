Ученые: семена прорастают быстрее под шум дождя

Долгое время считалось, что для прорастания семян достаточно влаги, тепла и света. Однако новое исследование показало: на рост растений может влиять еще один фактор — звук дождя. Об этом сообщили в издании Nature.
Ученые впервые смогли количественно измерить, как естественный шум окружающей среды воздействует на семена. В качестве объекта изучения выбрали рис, семена которого способны прорастать под водой.
В ходе опытов исследователи создавали максимально реальные условия. Эксперты погружали семена в мелководные бассейны глубиной от двух с половиной до трех сантиметров и имитировали дождь. Капли падали на поверхность воды над семенами с разной высоты и разной частотой, примерно раз в две с половиной — три с половиной секунды. Параллельно наблюдали за контрольной группой — семенами в тех же условиях, но без звукового воздействия.
Наибольший эффект наблюдался при умеренном дожде: капли создавали звуковое давление, которое вызывало смещение особых частиц внутри семян — статолитов — на 200−600 нанометров. При слабом дожде эффект оказывался скромнее: рост скорости прорастания составил 11,5−17%. При очень легком дожде влияние практически исчезло.
Ученые объяснили, что внутри семян находятся клетки со статолитами — плотными частицами, которые помогают растению чувствовать гравитацию. Звук дождя создает вибрации, которые слегка смещают статолиты внутри клеток. Это запускает гравитропные механизмы — процессы, которые управляют направлением роста. По сути, семена слышат дождь и реагируют прорастанием.