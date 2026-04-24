Гидрометцентр: Европейскую Россию в выходные окутает аномальный холод

В выходные, 25 и 26 апреля, на территории Европейской России ожидается резкое похолодание. Температурный фон установится ниже климатической нормы на три-семь градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
На погоду повлияют циклоны, которые придут со стороны Атлантики и станут причиной осадков. На севере и северо-западе ожидается образование гололеда. Там поднимется сильный ветер, порывы составят от 17 до 22 метров в секунду.
В южной части Европейской России и на Кольском полуострове скорость воздушных потоков разгонится местами до 25 метров в секунду. В Приволжье пройдут грозы.
На Урале и Сибири прогнозируют пониженное атмосферное давление. На западе пройдут сильные осадки, ветер задует со скоростью от 17 до 22 метров в секунду. В южных районах Западной Сибири ожидается усиление потока до 25 метров в секунду.
В Якутии и Магадане температура опустится ниже привычных средних значений от двух до пяти градусов. В Приамурье пройдут сильные осадки, на дорогах образуется гололедица. На Чукотке возможны снег и метели с ветром до 22 метров в секунду.