Лавина накрыла туристов в горах Бурятии: ход спасательной операции

Сход лавины зарегистрировали в пятницу, 24 апреля, на горе Мунку-Сардык, которая располагается в Республике Бурятия. Сигнал о происшествии поступил около 07:30 по московскому времени. Снежные массы обрушились у перевала «26-го партийного съезда КПСС». Об этом сообщили в региональном отделении МЧС России.
Согласно предварительной информации, под толщей снега оказалась незарегистрированная группа туристов. В состав входили семь человек. Трое в момент схода лавины находились на удалении — получили травмы и сообщили о случившемся. О четверых участниках похода официальных сведений не поступало. По словам очевидцев, остались под сошедшим снегом.
На место происшествия отправили спасательную группу из 15 специалистов, к которым присоединились 23 добровольца. В операцию включили две единицы техники.
Помимо основной спасательной бригады, на поиски выдвинулись дополнительные силы, куда вошли 12 человек, которые участвовали в этот момент в учебно-тренировочных сборах, шесть добровольцев и пять представителей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Чтобы добраться до исходной точки, потребуется около шести часов. За это время дополнительная группа преодолеет 125 километров.