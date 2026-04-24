ВМО: риск наступления Эль-Ниньо вырос

Верхняя часть Тихого океана все быстрее нагревается. Этот фактор — ключевой признак скорого изменения метеоусловий по всему земному шару. Об этом сообщили представители Всемирной метеорологической организации.
Чаще всего большое количество осадков выпадает в южной части Южной Америки, на юге США, в Восточной Африке и Центральной Азии. В то же время Австралия, Индонезия и некоторые районы Южной Азии сталкиваются с засушливыми периодами.
Кроме того, Эль‑Ниньо способен влиять на активность ураганов. Может усиливать ветра в центральной и восточной частях Тихого океана, но одновременно снижать вероятность возникновения в Атлантике.
По словам Вилфрана Муфумы Окия, руководителя отдела климатических прогнозов ВМО, модели указывают на возможное сильное развитие явления. Хотя весной точность прогнозов снижается из‑за так называемого сезонного барьера предсказуемости.
При этом уже сейчас эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы температура на поверхности суши во многих регионах окажется выше нормы. Изменения коснутся юга и центра Америки, Карибского бассейна, европейских стран и севера Африки.
