Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

ВМО: риск наступления Эль-Ниньо вырос

Всемирная метеорологическая организация представила новый прогноз. Уже через несколько месяцев может наступить Эль‑Ниньо.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 56% 754 мм рт. ст. +18°
Вероятность явления Эль-Ниньо в 2026: прогноз ВМО
Источник: unsplash.com

Верхняя часть Тихого океана все быстрее нагревается. Этот фактор — ключевой признак скорого изменения метеоусловий по всему земному шару. Об этом сообщили представители Всемирной метеорологической организации.

Эль‑Ниньо формируется каждые два-семь лет и обычно длится от девяти до 12 месяцев. Меняет глобальный климат: где‑то усиливается дождь, а где‑то начинается засуха.

Чаще всего большое количество осадков выпадает в южной части Южной Америки, на юге США, в Восточной Африке и Центральной Азии. В то же время Австралия, Индонезия и некоторые районы Южной Азии сталкиваются с засушливыми периодами.

Кроме того, Эль‑Ниньо способен влиять на активность ураганов. Может усиливать ветра в центральной и восточной частях Тихого океана, но одновременно снижать вероятность возникновения в Атлантике.

По словам Вилфрана Муфумы Окия, руководителя отдела климатических прогнозов ВМО, модели указывают на возможное сильное развитие явления. Хотя весной точность прогнозов снижается из‑за так называемого сезонного барьера предсказуемости.

При этом уже сейчас эксперты ожидают, что в ближайшие месяцы температура на поверхности суши во многих регионах окажется выше нормы. Изменения коснутся юга и центра Америки, Карибского бассейна, европейских стран и севера Африки.

Ранее ВМО опубликовала прогноз на конец весны и начало лета.

