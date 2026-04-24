Мазут из реки Туапсе достиг акватории Черного моря

В городе после нефтяного дождя начали убирать улицы. Для этого не стали применять химикаты, чтобы минимизировать вред для окружающей среды. Власти сообщили, что сначала работы планируется провести в центральных районах, а затем перейти к общественным пространствам в других частях города.