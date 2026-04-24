Мазут из реки Туапсе достиг акватории Черного моря

В Туапсе продолжают ликвидировать разлив мазута. 16 апреля в городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за возгорания на морском терминале. Причиной происшествия стала атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
В пятницу, 24 апреля, из-за интенсивных осадков уровень воды в реке Туапсе поднялся до критической отметки. Это спровоцировало перелив мазута через боновые заграждения, которые установили ранее на водоеме. Часть опасных веществ попала в море и на прибрежную зону.
В операции по устранению разлива нефти участвуют специалисты Роснефтефлота, аварийно‑спасательного формирования «ЭКОСПАС» и морского терминала. К операции также подключились представители из нескольких отрядов «Кубань‑СПАС». Всего с разливом нефти борются 66 специалистов. Для устранения последствий аварии задействовали внушительный парк техники — 14 единиц, два плавсредства и специализированные нефтесборные установки.
В городе после нефтяного дождя начали убирать улицы. Для этого не стали применять химикаты, чтобы минимизировать вред для окружающей среды. Власти сообщили, что сначала работы планируется провести в центральных районах, а затем перейти к общественным пространствам в других частях города.