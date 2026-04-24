Две Х-вспышки произошли на Солнце подряд и почти одинаковой силы

Разница между выбросами на Солнце составила около семи часов. Источником стало скопление темных пятен на северо-западе звезды.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Две вспышки на Солнце 24 апреля 2026
Источник: SpaceWeather

В пятницу, 24 апреля, активность Солнца резко возросла. Область 4419, которая располагается в северо‑западном квадранте диска, породила две экстремальные вспышки почти одинаковой мощности. Об этом написали в Telegram-канале «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы».

Первая вспышка класса X2.5 произошла в 04:07 по московскому времени. Стала своеобразным сигналом о начале периода повышенной нестабильности. Временно прервалась коротковолновая радиосвязь над Тихим океаном.

Событие сопровождалось выбросом корональной массы, однако расположение пятна у края солнечного диска сыграло на пользу Земли. Основное облако плазмы устремилось в сторону от планеты.

Всего через семь часов, в 11:13 по московскому времени, последовала вторая вспышка — еще мощнее, класса X2.52.

На этот раз пик излучения пришелся на дневное время в Европе, Африке и Азии. Это вызвало локальные помехи в работе навигационных систем и радиооборудования. По предварительным оценкам, сопутствующий выброс массы тоже пройдет мимо Земли, не спровоцирует сильных магнитных бурь.

Эксперты отметили, что две вспышки оказались почти идентичны по мощности. Это говорит о накоплении в области 4419 огромного количества энергии. Сейчас пятно продолжает смещаться к краю солнечного диска. С одной стороны, это снижает риск прямого попадания заряженных частиц в сторону Земли. С другой — вспышки на лимбе нередко вызывают эффектные выбросы плазмы и могут провоцировать радиационные штормы.