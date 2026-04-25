На Кубани подтоплены более 100 дворов

КРАСНОДАР, 24 апреля. /ТАСС/. Паводки подтопили более 100 дворовых территорий в Белореченском районе Краснодарского края, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пятницу оперштаб сообщил, что в Белореченском районе из-за ливневых дождей произошло подтопление 40 придомовых территорий. К вечеру уровень воды пошел на спад. В Южненском сельском поселении введен режим локальной чрезвычайной ситуации.

«В Белореченском районе из-за проливных дождей произошли подтопления. Всего подтоплены более 100 придомовых территорий в Белореченске, станице Пшехской, поселках Южный, Родники и Восточный. В 22 дома в поселке Южный заходила вода. Также в Белореченске на пересечении улиц Кочергина и Суворова река Келермес затопила дорогу, существует угроза подтопления придомовых территорий, проведено оповещение населения», — говорится в сообщении.

В оперативном штабе добавили, что эвакуированы 10 человек. В пункте временного размещения в доме культуры в Южном находятся восемь человек, в том числе один ребенок.

По данным ведомства, на месте работают 5 групп по обследованию подтопленных домовладений, привлечено 14 единиц техники.

Ранее в регионе было объявлено экстренное предупреждение о непогоде, оно будет действовать до конца суток 25 апреля. Сообщалось, что на реках, в том числе Черноморского побережья, ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше, а в предгорных районах Краснодарского края прогнозируют ливни с грозой и градом, в горах — сильный снег.