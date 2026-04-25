Апрель в европейской части России стал аномально влажным

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Апрель в этом году в европейской части России выдался аномально влажным, заявил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

Источник: © РИА Новости

«Апрель у нас получается аномально влажный. Сейчас в Нижегородской области уже выпало 85 миллиметров осадков при норме 30. То есть три месячных нормы. В Нижнем Новгороде даже сформировался временный снежный покров. В целом в центральной части России почти в три раза апрель превысил норму по количеству осадков», — сказал ученый.

По его словам, последний раз такой аномально влажный апрель был 10 лет назад.

«В 2016 году в Нижегородской области выпало 120 миллиметров осадков при норме в 30 — в четыре раза больше. Но тогда апрель был теплее — не такой, как сейчас», — отметил фенолог.