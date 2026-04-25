В Чегемском ущелье КБР сошла лавина

НАЛЬЧИК, 25 апреля. /ТАСС/. Лавина сошла на дорогу регионального значения в Чегемском ущелье Кабардино-Балкарии. Никто не пострадал, перекрыт подъезд к турбазе «Чегем», где сейчас никого нет, сообщили в Минтрансе КБР.

Источник: РИА "Новости"

«Перекрыт подъезд к турбазе “Чегем”. Причина закрытия дороги — сход лавин на двух участках, в связи с чем проезд временно ограничен. В настоящее время туристов там нет», — отметили в ведомстве.

Поясняется, что дорожные и пограничные службы ведут мониторинг обстановки. Из-за угрозы повторного схода лавин наблюдение усилено.

«После того, как угроза повторного схода лавин минует, дорожные службы приступят к расчистке и восстановлению проезда», — добавили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства КБР.