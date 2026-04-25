В Чегемском ущелье КБР сошла лавина

«Перекрыт подъезд к турбазе “Чегем”. Причина закрытия дороги — сход лавин на двух участках, в связи с чем проезд временно ограничен. В настоящее время туристов там нет», — отметили в ведомстве.
Поясняется, что дорожные и пограничные службы ведут мониторинг обстановки. Из-за угрозы повторного схода лавин наблюдение усилено.
«После того, как угроза повторного схода лавин минует, дорожные службы приступят к расчистке и восстановлению проезда», — добавили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства КБР.