В Бурятии, где под лавину попали туристы, ввели режим ЧС

УЛАН-УДЭ, 25 апр — РИА Новости. Режим ЧС муниципального уровня введен в Бурятии, где под лавину попали туристы, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 94% 750 мм рт. ст. +18°
Источник: © РИА Новости

«Введён режим ЧС муниципального уровня. Лавинная опасность сохраняется. Поручил спасателям провести дополнительное обследование маршрутов и оценить обстановку», — написал Цыденов в своем канале в «Макс».

По предварительным данным, незарегистрированная группа из 7 человек совершала восхождение к пику Конституции, на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык в пятницу на них сошла снежная масса. Позже сообщалось, что спасатели обнаружили группу из 3 туристов, попавших под лавину в Бурятии, также были обнаружены тела ещё троих туристов данной группы — женщины и двоих мужчин. Как сообщало агентство по ГО и ЧС Бурятии, продолжаются поиски последнего участника группы — мужчины 1985 года рождения.