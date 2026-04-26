Москвичей предупредили о ливнях со снегом

«В Москве и по области сохранится облачная погода, временами осадки в виде ливней, переходящих поздним вечером в заряды мокрого снега — общее количество осадков за сегодня составит от 14 до 17 миллиметров, или до 45% от всей нормы апреля», — рассказал Тишковец.
Синоптик уточнил, что ветер ожидается южной четверти, вечером с разворотом на северо-западные румбы с усилением до 5−10 метров в секунду, его порывы могут достигать до 13 метров в секунду.
«К полудню столбики термометров успеют подняться до плюс 8 — плюс 11, вечером похолодает до плюс 2 — плюс 5. Показания барометров будут падать и составят 728 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей», — подчеркнул он.