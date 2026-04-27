Снег в Москве обновил 55-летний рекорд: видео

В конце выходных в столичном регионе пошел снег. В ночь на 27 апреля усилился до небывалых значений — к утру понедельника синоптики зафиксировали сугробы высотой 12 сантиметров. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Такой толщины снежного покрова не встречали уже 55 лет. Прошлым рекордсменом считался 1880-й, когда за сутки выпало 14,7 миллиметра влаги. За последние 24 часа опорная метеостанция ВДНХ зарегистрировала 16 миллиметров осадков. Кроме того, снег продолжает идти — точное значение рекорда определится после 21:00 по московскому времени.
Из-за обильных осадков на проводах и деревьях образовались снежные шапки. В районе Отрадное столб не выдержал нагрузки и упал прямо на автомобиль, который припарковали рядом с детской площадкой.
Несколько деревьев рухнули на линию метро между станциями «Партизанская» и «Щелковская». Движение поездов на участке остановили. Массовые повреждения заметили у деревьев возле Ботанического сада.
На остановках общественного транспорта образовались огромные очереди. Люди часами не могли добраться до работы.
На трассе в Подмосковье произошла автомобильная авария: столкнулась грузовая и легковая машины. Причинами дорожно-транспортного происшествия предварительно стали плохая видимость на дороге и снежные заносы. Очевидцы сообщили, что движение по трассе затруднилось.
Водителей призвали не парковаться под деревьями и конструкциями, которые плохо закреплены. Пешеходам посоветовали быть внимательными на улице. Коммунальные службы уже приступили к расчистке дорог от снега.