Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Какие регионы России на неделе накроет снегом: прогноз синоптиков

В Москве, согласно прогнозу, снег продолжит идти до среды. В Санкт-Петербурге также ожидаются твердые осадки, но будут формироваться только в утренние и ночные часы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 100% 763 мм рт. ст. +11°
Прогноз погоды в России на неделю, 27, 28, 29, 30 апреля, 1 мая 2026
Источник: Freepik

Центральную часть России на неделе ждет неутешительный прогноз: в регионы вернется зима, области завалит снегом. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

Дневной температурный режим в Центральной России установится от +1 °С до +6 °С. Вместе с похолоданием образуется временный снежный покров, который продержится до среды, 29 апреля. В конце рабочей недели столбик термометра пойдет вверх: прогнозируют потепление от +6 °С до +11 °С.

В Среднем Поволжье пройдут дожди. В первые рабочие дни сохранится умеренное тепло, затем показания упадут от +8 °С до +13 °С.

Погода на Северо-Западе сложится под влиянием арктического циклона, который ринесет в регионы дожди и снег. В северных районах ожидается от нуля градусов до +5 °С, в южных — от +3 °С до +8 °С. Перед выходными интенсивность осадков уменьшится, температурный фон подрастет в среднем на пять градусов.

В южной части Сибири неделя начнется с дождей. Из-за осадков температура станет ниже. Однако уже во второй половине периода в регионы вернется тепло от +22 °С до +27 °С.

На Урале прогнозируют ливни. Дневная температура составит от +10 °С до +15 °С.

На Дальнем Востоке местами ожидаются осадки. Днем температура в Приамурье установится от +13 °С до +18 °С, в Приморье — от +9 °С до +14 °С.

Юг страны захватит ненастье. Облака помешают прохождению солнечных лучей — начнется похолодание. В Крыму и на Кубани ожидается от +12 °С до +17 °С, на Кавказе — от +9 °С до +14 °С.

