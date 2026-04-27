Какие регионы России на неделе накроет снегом: прогноз синоптиков

Дневной температурный режим в Центральной России установится от +1 °С до +6 °С. Вместе с похолоданием образуется временный снежный покров, который продержится до среды, 29 апреля. В конце рабочей недели столбик термометра пойдет вверх: прогнозируют потепление от +6 °С до +11 °С.
В Среднем Поволжье пройдут дожди. В первые рабочие дни сохранится умеренное тепло, затем показания упадут от +8 °С до +13 °С.
Погода на Северо-Западе сложится под влиянием арктического циклона, который ринесет в регионы дожди и снег. В северных районах ожидается от нуля градусов до +5 °С, в южных — от +3 °С до +8 °С. Перед выходными интенсивность осадков уменьшится, температурный фон подрастет в среднем на пять градусов.
В южной части Сибири неделя начнется с дождей. Из-за осадков температура станет ниже. Однако уже во второй половине периода в регионы вернется тепло от +22 °С до +27 °С.
На Урале прогнозируют ливни. Дневная температура составит от +10 °С до +15 °С.
На Дальнем Востоке местами ожидаются осадки. Днем температура в Приамурье установится от +13 °С до +18 °С, в Приморье — от +9 °С до +14 °С.
Юг страны захватит ненастье. Облака помешают прохождению солнечных лучей — начнется похолодание. В Крыму и на Кубани ожидается от +12 °С до +17 °С, на Кавказе — от +9 °С до +14 °С.