У кометы C/2025 R вырос второй хвост

Любители астрономии в апреле получили уникальную возможность полюбоваться необычайно яркой кометой. Космическое тело C/2025 R3 сняли с помощью оборудования LASCO. У объекта появился второй хвост после сближения с Солнцем. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые не смогли назвать точную причину формирования второго хвоста. Вероятнее всего, в объект ударило облако плазмы, которое оторвалось от Солнца в конце прошлой недели.
Объект обнаружили сравнительно недавно, осенью 2025 года. Ученые сделали предположение, что тело прибыло из облака Оорта. Это группа из комет и астероидов, которая располагается на краю Солнечной системы, примерно в одном световом годе от земного шара.
C/2025 R3 в конце апреля стала самой яркой из существующих комет. Оказалась практически на прямой линии между Землей и Солнцем. Расстояние до нашей планеты составило почти 75 миллионов километров.
Ученые объяснили, что гравитация Солнца выталкивает комету за границы системы. Траектория движения тела изменилась, поэтому это последний раз, когда C/2025 R3 получится наблюдать рядом с Землей и Солнцем. Впереди у небесного объекта — миллионы лет странствий в космическом пространстве.