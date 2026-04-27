Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

У кометы C/2025 R вырос второй хвост

Комета пролетела мимо Солнца. После у объекта образовался ионный хвост.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 93% 764 мм рт. ст. +11°
Что происходит с кометой C/2025 27 апреля 2026
Источник: Space

Любители астрономии в апреле получили уникальную возможность полюбоваться необычайно яркой кометой. Космическое тело C/2025 R3 сняли с помощью оборудования LASCO. У объекта появился второй хвост после сближения с Солнцем. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Ученые не смогли назвать точную причину формирования второго хвоста. Вероятнее всего, в объект ударило облако плазмы, которое оторвалось от Солнца в конце прошлой недели.

Объект обнаружили сравнительно недавно, осенью 2025 года. Ученые сделали предположение, что тело прибыло из облака Оорта. Это группа из комет и астероидов, которая располагается на краю Солнечной системы, примерно в одном световом годе от земного шара.

C/2025 R3 в конце апреля стала самой яркой из существующих комет. Оказалась практически на прямой линии между Землей и Солнцем. Расстояние до нашей планеты составило почти 75 миллионов километров.

По расчетам, объект сохранит статус ярчайшего еще как минимум до начала лета. При этом будет постепенно удаляться от Земли.

Ученые объяснили, что гравитация Солнца выталкивает комету за границы системы. Траектория движения тела изменилась, поэтому это последний раз, когда C/2025 R3 получится наблюдать рядом с Землей и Солнцем. Впереди у небесного объекта — миллионы лет странствий в космическом пространстве.