В почве Австрии обнаружили следы Чернобыля

Интересно, что, несмотря на серьезное радиоактивное загрязнение 40 лет назад, уровень заболеваемости раком в Верхней Австрии остался в средних показателях по стране. Более того, по раку щитовидной железы и другим заболеваниям, связанным с воздействием радиации, коэффициенты там опустились даже ниже среднего по государству. Специалисты связали это с эффективными мерами защиты в регионах сразу после катастрофы.