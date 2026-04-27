В почве Австрии обнаружили следы Чернобыля

Превышение изотопа цезия-137 зафиксировали в местной продукции. Опаснее всего оказалось употреблять в пищу птицу.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Весной 1986 года после Чернобыльской аварии Австрию накрыли радиоактивные осадки. Сильнее всего пострадали восточные районы страны. Следы изотопа цезия-137 эксперты продолжают находить в почве даже в 2026-м. Об этом написали в издании Krone.at.

Специалисты в течение пяти лет проверяли продукты из Верхней Австрии. Всего эксперты исследовали 601 пробу. Опасное вещество обнаружили в овощах, фруктах, мясе, зерне, бобах и грибах.

Наиболее высокие показатели зафиксировали в дичи — до 238 беккерелей на килограмм. Например, в молочных продуктах это значение составило всего полбеккереля на килограмм.

При этом специалисты объяснили, что разовое употребление пищи с уровнем радиации выше нормы не несет серьезной угрозы. Ведь большинство других продуктов остаются чистыми, а суммарная нагрузка на организм получается небольшой.

Интересно, что, несмотря на серьезное радиоактивное загрязнение 40 лет назад, уровень заболеваемости раком в Верхней Австрии остался в средних показателях по стране. Более того, по раку щитовидной железы и другим заболеваниям, связанным с воздействием радиации, коэффициенты там опустились даже ниже среднего по государству. Специалисты связали это с эффективными мерами защиты в регионах сразу после катастрофы.