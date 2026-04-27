Разрушительный торнадо в США унес жизни людей: видео

Мощный торнадо прошел по югу и центру США. Серия стихийных бедствий началась еще в четверг, 23 апреля. Затронула Техас, Оклахому, Арканзас и Канзас. Об этом сообщили в FOX Weather.
Тяжелее всего пришлось Техасу. В округе Уайз непогода сопровождалась крупным градом, грозами и ветром, скорость которого местами достигала 145 километров в час. В Ранавей‑Бей и округе Паркер погибли два человека. Одна из жертв — 69‑летняя женщина. Тело нашли в обломках разрушенного передвижного дома.
В Оклахоме прошел торнадо четвертой категории. Задел город Энид, причинил масштабные разрушения. Всего на юге и в центральной части США зафиксировали 28 торнадо. Обследования поврежденной территории продолжаются.
Штормы оставили тысячи жителей Северного Техаса без электричества. В округе Паркер объявили чрезвычайное положение. На помощь пришли аварийно‑спасательные бригады, коммунальные службы и местные власти, которые приступили к восстановлению энергоснабжения и оценке ущерба. Местные власти призвали людей избегать района Ранавей‑Бэй, чтобы не мешать работе экстренных служб.
Согласно прогнозу, угроза не миновала. Миллионы людей на равнинах по‑прежнему остаются в зоне риска. Прогнозируются новые штормы с крупным градом и мощными торнадо, которые могут затронуть запад США.