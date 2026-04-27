Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Разрушительный торнадо в США унес жизни людей: видео

Стихия привела к двум летальным исходам. Минимум 20 семей остались без крова, многие получили травмы.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +14° 6 м/с 58% 765 мм рт. ст. +17°

Мощный торнадо прошел по югу и центру США. Серия стихийных бедствий началась еще в четверг, 23 апреля. Затронула Техас, Оклахому, Арканзас и Канзас. Об этом сообщили в FOX Weather.

Тяжелее всего пришлось Техасу. В округе Уайз непогода сопровождалась крупным градом, грозами и ветром, скорость которого местами достигала 145 километров в час. В Ранавей‑Бей и округе Паркер погибли два человека. Одна из жертв — 69‑летняя женщина. Тело нашли в обломках разрушенного передвижного дома.

В Оклахоме прошел торнадо четвертой категории. Задел город Энид, причинил масштабные разрушения. Всего на юге и в центральной части США зафиксировали 28 торнадо. Обследования поврежденной территории продолжаются.

Штормы оставили тысячи жителей Северного Техаса без электричества. В округе Паркер объявили чрезвычайное положение. На помощь пришли аварийно‑спасательные бригады, коммунальные службы и местные власти, которые приступили к восстановлению энергоснабжения и оценке ущерба. Местные власти призвали людей избегать района Ранавей‑Бэй, чтобы не мешать работе экстренных служб.

Согласно прогнозу, угроза не миновала. Миллионы людей на равнинах по‑прежнему остаются в зоне риска. Прогнозируются новые штормы с крупным градом и мощными торнадо, которые могут затронуть запад США.

