За сутки на Китай вылились сотни миллилитров воды: видео

Сильные дожди накрыли Гуанси‑Чжуанский автономный район в Китае. Стихия сильнее всего ударила по городу Циньчжоу и окрестностям. Пик непогоды пришелся на период с воскресенья, 26 апреля, по понедельник, 27 апреля. В некоторых районах осадки шли непрерывно. Об этом написали в издании Global Times.
Больше всего пострадал район Циньнань: там зафиксировали 362,2 миллиметра осадков. Причем за один час выпало 143,3 миллиметра воды. На сам Циньчжоу за два часа обрушилось свыше 200 миллиметров влаги. Метеорологическое управление выпустило красное предупреждение о ливневых дождях, предупредило о высоком риске затоплений.
Местные власти ввели третий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Центр прибрежной гидрологии Гуанси объявил синий, наивысший, уровень опасности наводнения и предупредил о возможном подъеме воды.
Пожарно‑спасательная служба Циньчжоу получила несколько схожих вызовов: люди оказались заблокированы в домах из‑за подтоплений. Спасатели за утро понедельника обработали 23 заявки. В борьбе со стихией задействовали 25 пожарных машин и 150 сотрудников. Только сегодня эвакуировали 30 пострадавших.
К середине понедельника ситуация начала улучшаться. По сведениям управления по чрезвычайным ситуациям Циньчжоу, дождь прекратился, выглянуло солнце, а уровень воды постепенно пошел на спад. К 16:00 по местному времени количество осадков снизилось — в большинстве районов Циньчжоу перешли на менее строгие метеорологические предупреждения, без наивысших уровней.