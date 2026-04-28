Зима не хочет покидать Россию: прогноз на вторник

В Европейской России во вторник, 28 апреля, ожидается снежный полуфинал. Циклон пока уходить не спешит, но атмосферное давление в нем повысится. Сегодня сохранится порывистый ветер, продолжит идти мокрый снег, удержится холод, особенно к востоку от Москвы. Во Владимире — +3 °С, в Нижнем Новгороде и Рязани — +4 °С, в Казани — +7 °С.
Сегодня к Уралу придут атмосферные фронты из европейской части России — облаков станет больше, температура понизится. В Перми термометр покажет +9 °С, в Екатеринбурге — +10 °С, в Уфе — +11 °С, в Челябинске — +15 °С. Локально пройдут дожди.
На Чукотке выглянет солнце, но сохранится морозная погода. На севере Камчатки ожидаются небольшие заряды снега, на юге региона день пройдет без осадков, но температура выше +5 °С не поднимется.
На юге материковой части Дальнего Востока потеплеет. В Хабаровске пока сохранится температура около +12 °С, в Чите и Благовещенске уже сегодня поднимется от +16 °С до +18 °С. По ночам удержатся заморозки.
В Сибири слабые морозы установятся на севере, в заполярной области. Жителей юга порадуют тепло и солнце. В Иркутске — +21 °С, в Барнауле и Новосибирске — +17 °С, в Омске — +18 °С, в Тюмени — +17 °С. Завтра ожидается резкое похолодание на 10 градусов, но затем вернется тепло.
На юге страны пока сохранится солнечная погода, но в утренние часы возможны заморозки. В Севастополе и Сочи воздух прогреется до +14 °С, в Новороссийске — до +15 °С, в Грозном — до +14 °С.
В Санкт-Петербурге пройдут небольшие осадки, термометр покажет +6 °С. В Москве ожидаются снег, ветер, максимальная температура составит +3 °С. В России прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку.