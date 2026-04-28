Штормовая погода оставила разрушительный след в Европейской России: видео

Согласно прогнозу, сегодня зима продолжит наступление на Европейскую Россию. Непогода сдвинется в сторону Воронежа и Чебоксар: там дожди будут переходить в снег. На территории от Белого моря до верховий Волги выпадет около 33% месячной нормы осадков. Сильный ветер поднимется в Пензе, порывы разгонятся до 21 метра в секунду. Жителей предупредили об угрозе падения деревьев и отрыва легких конструкций.