Штормовая погода оставила разрушительный след в Европейской России: видео

В начале недели на европейскую территорию России пришла штормовая погода. В Самаре в понедельник, 27 апреля, поднялся шквалистый ветер и привел к трем смертям: погибли двое взрослых мужчин и ребенок. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
Порывы ветра в Самарской области достигали 25 метров в секунду. Потоки воздуха валили деревья, срывали кровельный материал и облицовку зданий. На трассе М5 стихия опрокинула малотоннажный грузовой автомобиль.
Подобная метеоситуация вчера свирепствовала во всех центральных регионах страны и Поволжье. В эпицентре непогоды оказалась столица. В Москве скорость ветра составила до 24 метров в секунду. Синоптики зафиксировали новый суточный рекорд по снегу, который еще раз обновился сегодня, 28 апреля.
В Подмосковье упало более 1000 деревьев, которые повредили автомобили, перекрыли дороги и тротуары. Энергетики сообщили, что оборвалось почти 500 линий электропередачи. На борьбу со стихией отправили 138 бригад коммунальных служб и 166 единиц техники. Во вторник планируется расширить силы до 283 бригад. В 280 населенных пунктах пропало электричество.
Согласно прогнозу, сегодня зима продолжит наступление на Европейскую Россию. Непогода сдвинется в сторону Воронежа и Чебоксар: там дожди будут переходить в снег. На территории от Белого моря до верховий Волги выпадет около 33% месячной нормы осадков. Сильный ветер поднимется в Пензе, порывы разгонятся до 21 метра в секунду. Жителей предупредили об угрозе падения деревьев и отрыва легких конструкций.