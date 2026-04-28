Гидрометцентр: аномальный холод не покинет Россию до конца апреля

В европейской части страны в начале недели стартовало арктическое вторжение. В регионах установился холод, начались дожди, местами пошел мокрый снег. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, подобная погода сохранится до конца месяца.
Температурный фон с 28 по 30 апреля опустится ниже климатической нормы на три-семь градусов. Скорость ветра увеличится до 15−20 метров в секунду. В Приволжье ожидаются порывы до 23 метров в секунду. В регионах продолжат идти дожди и мокрый снег.
Атлантический циклон также повлияет на метеоситуацию на Урале. Похолодание затронет западные районы. Вместе с понижением температуры придут осадки.
Якутия и Магадан попадут под власть арктического антициклона. Столбик термометра опустится ниже нормы апреля от двух до шести пунктов.
На остальной части Дальнего Востока погода сложится под влиянием циклонов и атмосферных фронтов, которые танут причиной осадков и образования гололеда. На Курилах прогнозируют усиление ветра до 22 метров в секунду, на Чукотке — до 20 метров в секунду.
В Зауралье придет антициклон из Казахстана — прогнозируют небольшую облачность и умеренное тепло. Эти же воздушные вихри затронут юго-запад Сибири — там осадков не ожидается. На востоке округа погода окажется не такой комфортной. Порывы ветра могут усилиться до 15−20 метров в секунду. На севере Сибири скорость увеличится до 25 метров в секунду. На Таймыре ожидаются метели.