Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

ВОЗ: Европа нагревается быстрее остального мира

Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды совместно со Всемирной метеорологической организацией представил доклад о состоянии климата за 2025 год.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +13° 2 м/с 58% 762 мм рт. ст. +15°
Темпы потепления в Европе: отчет за 2025 год
Источник: msu.ru

Исследование показало, что Европа нагревается быстрее других частей мира. Кроме того, последствия уже заметили в самых разных сферах. Об этом сообщили в издании Meteorological Technology International.

Почти вся Европа — около 95% территории — в минувшем году столкнулась с температурами выше средних показателей. Самые высокие цифры ученые зафиксировали в субарктической Фенноскандии. Там в период двухнедельной жары за Полярным кругом столбики термометров поднимались выше +30 °C. При этом количество морозных дней значительно сократилось.

Изменения коснулись ледяного покрова, в марте 2025‑го площадь которого оказалась на 31% ниже нормы. Это стало антирекордом за все время наблюдений. Ледники по всей Европе сильно растаяли. Например, ледяной щит Гренландии лишился 139 гигатонн льда.

Морские температуры тоже поставили рекорды. 86% европейских акваторий пережили сильные волны тепла, а треть районов столкнулись с экстремальными условиями.

На суше ситуация оказалась не лучше. Уровень воды в 70% рек установился ниже среднего. Кроме того, лесные пожары уничтожили более миллиона гектаров лесов. Это стало самым большим показателем за всю историю.