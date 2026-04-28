ВОЗ: Европа нагревается быстрее остального мира

Исследование показало, что Европа нагревается быстрее других частей мира. Кроме того, последствия уже заметили в самых разных сферах. Об этом сообщили в издании Meteorological Technology International.
Почти вся Европа — около 95% территории — в минувшем году столкнулась с температурами выше средних показателей. Самые высокие цифры ученые зафиксировали в субарктической Фенноскандии. Там в период двухнедельной жары за Полярным кругом столбики термометров поднимались выше +30 °C. При этом количество морозных дней значительно сократилось.
Изменения коснулись ледяного покрова, в марте 2025‑го площадь которого оказалась на 31% ниже нормы. Это стало антирекордом за все время наблюдений. Ледники по всей Европе сильно растаяли. Например, ледяной щит Гренландии лишился 139 гигатонн льда.
На суше ситуация оказалась не лучше. Уровень воды в 70% рек установился ниже среднего. Кроме того, лесные пожары уничтожили более миллиона гектаров лесов. Это стало самым большим показателем за всю историю.