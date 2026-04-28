Специалисты проверили качество воздуха в Туапсе после пожара на НПЗ

Во вторник, 28 апреля, из-за очередной атаки беспилотных летательных аппаратов в Туапсе вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Жителей, которые находились рядом с местом происшествия, эвакуировали. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Специалисты взяли пробы воздуха. Фактические значения содержания диоксида азота в атмосфере оказались в норме возле Туапсинского балкерного терминала и Туапсинского морского торгового порта.
Сильное возгорание на заводе стало причиной поступления в атмосферу продуктов горения. Жителям порекомендовали соблюдать меры безопасности.
До момента ликвидации пожара граждан попросили ограничить пребывание на улице, закрыть окна и двери в жилые помещения, не использовать контактные линзы, проводить влажную уборку, соблюдать питьевой режим, не курить. В случае необходимости выхода на улицу порекомендовали использовать индивидуальные средства защиты: маски или респираторы.
В течение дня, согласно информации местных властей, в медицинские учреждения с признаками отравления не обращались. В ликвидации пожара участвуют 146 человек и 46 единиц техники. Группу планируется увеличить.